Зеленский назвал закон об импичменте одной из своих первых инициатив в случае избрания

Кандидат отметил, что в его команде были дискуссии по поводу целесообразности этого закона.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сообщил, что выдвигается на один президентский срок, а одной из первых его инициатив будет закон об импичменте.

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Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

Зеленский сообщил, что стал популярным и обеспеченным человеком «благодаря этой стране, благодаря Украине». «Поэтому для меня это цель, не вижу препятствий, приведу умных людей, не справлюсь - уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов - закон об импичменте», - заявил он.

Зеленский отметил, что в его команде были дискуссии по поводу целесообразности этого закона. «Работай здесь и сейчас, твори историю, делай все, что можешь», - подчеркнул он.