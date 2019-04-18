Зеленский заверил, что не отдаст приказ об освобождении ОРДЛО военным путем

Ранее политтехнолог из штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что противостоять военной агрессии Кремля силой очень трудно, поэтому следует использовать дипломатию.

В случае своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский не будет готов отдать приказ о военном освобождение оккупированных Россией районов Луганской и Донецкой области.

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Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, "готов ли отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс", кандидат в президенты Украины ответил: "Нет".

Ранее политтехнолог из штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что противостоять военной агрессии Кремля силой очень трудно, поэтому следует использовать дипломатию и расширять так называемый нормандский формат.