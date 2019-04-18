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Зеленский заверил, что не отдаст приказ об освобождении ОРДЛО военным путем

23:21, 18 апреля 2019
Политика
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Зеленский не готов к силовому освобождению оккупированных территорий / фото РБК-Украина

В случае своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский не будет готов отдать приказ о военном освобождение оккупированных Россией районов Луганской и Донецкой области.

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Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о том, "готов ли отдать приказ о военных действиях, чтобы военным путем освободить Донбасс", кандидат в президенты Украины ответил: "Нет".

Ранее политтехнолог из штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что противостоять военной агрессии Кремля силой очень трудно, поэтому следует использовать дипломатию и расширять так называемый нормандский формат.

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Теги: #ОРДЛО#Владимир Зеленский