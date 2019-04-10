Степанов заявил, что не будет оспаривать в суде свое увольнение с поста главы Одесской ОГА

Максим Степанов также заявил, что рад тому, что заставил руководство страны соблюсти законодательство.

Максим Степанов, уволенный с должности председателя Одесской областной государственной администрации, заявил, что не намерен оспаривать это решение в суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов заявил на брифинге в Одессе.

«Я не буду оспаривать это решение в суде. Вся страна и так видела почему меня уволили», - сказал Степанов.

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Он также добавил, что рад тому, что именно так заставил руководство страны соблюсти законодательство.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля президент Петр Порошенко своим указом отстранил Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил его первого заместителя Сергея Паращенко и.о. председателя ОГА.

Однако Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА, назвав незаконным указ президента об отстранении. Как заявил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабмина. При этом Степанов подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию.

Сегодня, 10 апреля, Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке Степанова.