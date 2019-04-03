Убийство Гандзюк: суд обязал Мангера носить электронный браслет

Владислав Мангер заявил, что не доволен решением суда и будет его обжаловать.

Шевченковский райсуд Киева 3 апреля около часа ночи принял решение надеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и забрать у него загранпаспорта.

Срок действия меры пресечения - 60 дней, до 1 июня, сообщает Громадське.

В то же время суд отказал в ходатайстве прокурора относительно изменения меры пресечения с залога на содержание под стражей.

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Владислав Мангер, в свою очередь, заявил, что не доволен решением суда и будет его обжаловать.

Отмечается, что судебное заседание длилось с 13:00 2 апреля.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

4 декабря Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко». 10 декабря, по данным СБУ, Алексей Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6, п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

21 февраля отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что опасается за свою жизнь. По его словам, Мангер прибегает к запугиванию свидетелей, многие свидетели стали получать угрозы, и он лично получал "непонятные звонки на стационарный и мобильный телефоны". "Они боятся свидетельствовать дальше, боятся за свою безопасность. А некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я”, - сказал он. Также Виктор Гандзюк заявил, что полиция не способна обеспечить безопасность ни ему, ни свидетелям. “Мы дважды просили предоставить государственную охрану, и дважды нам в этом отказали”, - сказал он.