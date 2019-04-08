В Раде создают объединение "За следующего президента Зеленского!" (видео)

О создании депутатского объединения в сессионном зале еще предстоит объявить председателю парламента.

Внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй инициирует создание в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «За следующего президента Зеленского!».

Об этом говорится в видеообращении, которое депутат обнародовал на своей странице в Facebook.

«Я на согласительном совете Верховной Рады объявил о создании межфракционного депутатского объединения« За следующего президента Зеленского!» - сказал Куприй.

Куприй отметил, что решил поддержать кандидата в президенты Владимира Зеленского, и соответствующее депутатское объединение сформировали уже «несколько депутатов». Депутат добавил, что необходимо «поддержать новую кровь» и дать Украине «шанс дышать».

«Мы сейчас объявили о том, что любой может к нам присоединиться. И это надо делать сейчас, до второго тура выборов, а не после того, как Зеленский победит», - подчеркнул парламентарий.

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Он выразил мнение, что в парламенте есть депутаты, которые смогли бы помогать Зеленскому внедрять законопроекты, необходимые для того, чтобы «мы зажили лучшей жизнью».

Куприй добавил, что о создании указанного депутатского объединения должно быть объявлено завтра на пленарном заседании парламента. «Это должен сделать спикер Парубий. И я подошел сегодня (на согласительном совете - УНИАН), не было Парубия, была Ирина Геращенко ... Я жестко требовал, чтобы они это сделали, чтобы было объявлено и чтобы не скрывать это от общества», - сообщил депутат.

По мнению Куприя, председатель ВР Андрей Парубий «будет делать все, чтобы не объявлять о создании (депутатского объединения - УНИАН)». «По закону о Регламенте, ничего нет, никакой процедуры, которая отвергала это. То есть, подано заявление, заявление должно быть оглашено, и все, и мы начинаем работать», - констатировал Куприй.