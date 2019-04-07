Прекращение огня и переговоры с Путиным: Зеленский назвал главные шаги по Донбассу

Зеленский заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свой первый шаг в прекращении войны на Донбассе.

Интервью у кандидата в президенты взял телеканал "Украина".

"Для первого этапа - это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день – это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», - сказал кандидат в президенты.

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Также он заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

"Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война", - сказал Зеленский.

На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да".

«Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», - сказал Зеленский.