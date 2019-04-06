"Говорили о НАТО, отношении к коррупции и языке": Гриценко рассказал о сегодняшней встрече с Зеленским

По словам политика, он шел на встречу "не для собственного трудоустройства".

Сегодня, 6 апреля, лидер “Гражданской платформы” Анатолий Гриценко встретился с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

О впечатлениях от встречи Гриценко рассказал на своей странице в Facebook.

По словам политика, он шел на встречу “не для собственного трудоустройства или вхождения команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства”.

Гриценко считает, что Зеленский не готов к должности президента, но готов прилагать максимальные усилия и опираться на профессионалов.

Также Гриценко расспросил Зеленского о курсе на НАТО, отношении к коррупции и влиянии Коломойского. И получил ответы, которые его устроили.

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“Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет. Будет ли он сдавать Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС, или унижать украинский язык? Нет, не будет. Есть ли у него какие-то обязательства перед Игорем Коломойским? Заверил, что нет никаких. Имеет ли он договоренности с кем-то из нынешних высокопоставленных должностных лиц относительно сохранения их на должностях или относительно места в его команде. Нет, не имеет. Все, что гуляет по Сети (разные фамилии премьеров, прокуроров, глав СБУ) - заверил, что все это фейки”, - пишет политик.

Кроме того говорили о дебатах с Порошенко, к которым Зеленский серьезно готовится, и договорились продолжить общение.

Гриценко отметил, что еще не определился, будет ли голосовать за Зеленского во втором туре, потому что хочет сначала увидеть команду кандидата.

Напомним, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины. Зато с командой начинает готовиться к парламентским выборам.