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Договор о дружбе между Украиной и РФ утратил силу

02:49, 01 апреля 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Действие договора, подписанного еще в 1997 году, истекло 31 марта. Документ предусматривал, что Украина и Россия "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Кроме того, стороны соглашались строить отношения друг с другом "на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой".

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Напомним, 10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

До этого, 3 декабря, Порошенко обратился к Верховной Раде с неотложным требованием разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Президент предлагает поставить крест на договоре сразу после выборов президента.

6 декабря парламент решил прекратить действие договора о дружбе с Россией. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

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Теги: #Договор о дружбе с РФ