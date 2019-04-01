Договор о дружбе между Украиной и РФ утратил силу

Документ предусматривал "уважение территориальной целостности" сторон.

С 1 апреля утратил силу Договор о дружбе между Украиной и Россией.

Действие договора, подписанного еще в 1997 году, истекло 31 марта. Документ предусматривал, что Украина и Россия "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Кроме того, стороны соглашались строить отношения друг с другом "на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой".

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Напомним, 10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

До этого, 3 декабря, Порошенко обратился к Верховной Раде с неотложным требованием разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Президент предлагает поставить крест на договоре сразу после выборов президента.

6 декабря парламент решил прекратить действие договора о дружбе с Россией. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.