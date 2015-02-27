Военным запретили "самовольные" интервью - источник
22:06, 27 февраля 2015Политика
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24 февраля командование Вооруженных сил Украины во исполнение директивы Генерального штаба приказало ограничить допуск посторонних лиц, в том числе аккредитованных работников СМИ и волонтеров, к позициям и военным объектам.
Также командование запретило «самовольные» выступления военнослужащих перед СМИ и предоставления ими интервью, пишет Телекритика.
Читайте такжеМининформполитики разослало "информационным войскам" непрямую инструкцию по созданию ботовОб этом сообщил военный корреспондент, пожелавший остаться неназванным. Источник издание получил соответствующий документ от офицеров разных бригад, которые находятся в селе Крымском - на наиболее опасном направлении в Луганской области.
Телекритика
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