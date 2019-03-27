На полмиллиарда гривень: НАБУ закрыла 63 дела о незаконном обогащении

Чаще всего в этих делах речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины больше нет дел о незаконном обогащении, полностью или частично закрыты 63 дела, в рамках которых детективы расследовали законность состояния на сумму в 500 миллионов гривень.

Об этом говорится в заявлении Бюро, размещенном в Facebook.

«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств, и 37 — в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма доходов, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 миллионов гривень», - говорится в заявлении.

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Отмечается, что чаще всего в этих делах речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу с дня принятия решения.

В обосновании своего решения судьи КС подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции, где указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу (ст. 62), и закреплено право лица не давать показания или объяснения в отношении себя и своих близких (ст. 63), а также ст. 17 Уголовного процессуального кодекса, где указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправдан, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

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28 февраля в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона (№ 10110) об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По словам президента Петра Порошенко, в новом законопроекте статья УК о незаконном обогащении выписана так, что «комар носа не подточит».

На сегодня в парламент поданы 12 законопроектов, которыми предлагаются изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно применения уголовной ответственности за незаконное обогащение.

20 марта Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создал рабочую группу по проработке проектов закона об ответственности за незаконное обогащение. Ее председателем избран народный депутат от фракции «БПП» Валерий Карпунцов.