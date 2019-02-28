Порошенко подает в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать этот законопроект.

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как неотложный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития в Кропивницком.

«Хочу подчеркнуть, что я сегодня утром подписал, и сейчас даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, в котором учтены те замечания (Конституционного суда к статье 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении - УНИАН), но принципиальной остается позиция о неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение», - заявил он.

При этом Порошенко выразил надежду, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать этот законопроект.

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«Предоставляю ему статус неотложного», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В решении сказано, что статья 368-2 УК утрачивает силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает лицо доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица - это функция государства.

27 февраля Порошенко заверил, что подаст в парламент проект закона о наказании за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».

27 февраля в НАБУ заявили, что из-за решения КС все производства по коррупционерам будут закрыты.