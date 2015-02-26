В Украине стартовала судебная реформа
13:11, 26 февраля 2015Политика
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В четверг, 26 февраля, в парламентской газете Голос Украины опубликован закон «Об обеспечении права на справедливый суд».
Закон закладывает правовые основы для проведения реформы / УНИАН
Об этом сообщает Новое Время.
Ранее соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.
Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности.
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Документ также закладывает правовые основы для проведения судебной реформы, которая бы обеспечила эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов юридических лиц в судебном порядке, практическую реализацию права на справедливый суд.
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