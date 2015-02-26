В Украине стартовала судебная реформа

13:11, 26 февраля 2015
Политика
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В четверг, 26 февраля, в парламентской газете Голос Украины опубликован закон «Об обеспечении права на справедливый суд».

УНИАН

Об этом сообщает Новое Время.

Ранее соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности.

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Документ также закладывает правовые основы для проведения судебной реформы, которая бы обеспечила эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов юридических лиц в судебном порядке, практическую реализацию права на справедливый суд.

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