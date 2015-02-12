Рада дала старт судебной реформе в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента не обсуждался текст законопроекта. Было объявлено, что он принимается в редакции, предложенной профильным комитетом.

Во время выступления в парламенте председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич отметил, что данный закон вступит в силу лишь в части формирования Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета юстиции.

По его словам, остальные положения закона вступят “через месяц после его голосования”.

“Это даст возможность, во-первых, продолжить работу над законом, а во-вторых, как публично мы это обещали, направить этот законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии”, - сказал Князевич.

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Он отметил, что отсрочка введения в действие данного закона позволит учесть выводы комиссии и, в случае необходимости, даст возможность внести в него изменения.

Как сообщал УНИАН, 13 января парламентом за основу было поддержано два законопроекта относительно судебной реформы: обеспечение права на справедливый суд №1656 (президентский) и о внесении изменений в закон “О судоустройстве и статусе судей” относительно усовершенствования принципов организации и функционирования судебной власти в соответствии с европейскими стандартами (1497) авторства ряда депутатов.

4 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия создал рабочую группу для выработки единого законопроекта по судебной реформе.