Порошенко одобрил судебную реформу

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины.

"Возвращен с подписью от Президента (24.02.2015)", - говорится в статусе прохождения документа.

Данный закон закладывает правовые основы для проведения судебной реформы, которая бы обеспечила эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов юридических лиц в судебном порядке, практическую реализацию права на справедливый суд.

Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с международными стандартами регулируются вопросы создания судов, назначение судей на административные должности, оптимизации состава судов и их деятельности.

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Также регламентируется независимое оценивание профессионального уровня судьи, от результатов которого будет зависеть его дальнейшая карьера. Вводится аттестация уровня квалификации судей.

Кроме того, документ предусматривает четкое определение оснований и порядка осуществления дисциплинарного производства относительно судей, введение дисциплинарных взысканий, четкие сроки привлечения судей к ответственности.

Закон также вносит изменения в организацию и порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая будет действовать в составе квалификационной и дисциплинарной палат. Закон не вступит в силу до полного формирования Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии.