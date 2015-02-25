Меркель заявляет о "проблеске надежды" на прекращение огня

В случае необходимости Европейский Союз готов наложить новые санкции на Россию, однако есть надежда, что нынешнее прекращение огня в конце концов принесет положительные результаты, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Стефаном Левеном в среду, 25 февраля, пишет DW.

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"Мы должны сделать все, что мы можем для того, чтобы сделать этот проблеск надежды реальностью", - заявила Меркель, говоря о минских договоренностях. "Это может быть первый шаг, даже если он реализуется очень медленно", - добавила она, передает информагентство Reuters.

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз, сохранив единую позицию, послал Москве важный сигнал. Напомним, что после захвата боевиками сепаратистов Дебальцево и в свете опасений, что следующей их целью станет Мариуполь, ряд лидеров ЕС и США заявили о возможности ужесточения санкций против России.