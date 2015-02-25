Канада вслед за Британией направит в Украину военных специалистов

"США и Великобритания отправляют военных советников, чтобы помочь Украине в борьбе против сепаратистов, поддерживаемых Москвой. Министр обороны Канады Джейсон Кенни сообщил, что его страна, возможно, поступит таким же образом", - сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Toronto star.

При этом министр сообщил журналистам, что при таком развитии событий канадские военные советники в Украине будут находиться вне зоны конфликта.

Читайте такжеСША могут ввести новые санкции против России в ближайшие дни

Однако, по данным газеты, такие же заверения звучали прошлой осенью, когда 69 канадских спецназовцев поехали в Ирак в качестве советников на помощь курдским силам, а в итоге оказались на передовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания направит в Украину военных специалистов. Они помогут украинской армии с подготовкой персонала и логистикой, но будут находиться далеко от зоны конфликта.