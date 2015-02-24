В Париже стартовала встреча в «нормандском формате»

Перед началом консультаций Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Павел Климкин обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Министры встречаются впервые после достижения лидерами стран "нормандской четверки" договоренностей по урегулированию украинского кризиса на саммите 12 февраля.

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Стороны намерены обсудить выполнение минских договоренностей, в том числе ситуацию с отводом тяжелых вооружений.

Лавров и Климкин прибыли в Париж из Нью-Йорка, где участвовали в дебатах СБ ООН.