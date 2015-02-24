В Париже стартовала встреча в «нормандском формате»
13:03, 24 февраля 2015Политика
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Встреча глав МИД "нормандской четверки" по Донбассу началась во французском министерстве иностранных дел в Париже.
Стороны намерены обсудить минские договоренности / twitter.com/MFA_Ukraine
Перед началом консультаций Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Павел Климкин обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Министры встречаются впервые после достижения лидерами стран "нормандской четверки" договоренностей по урегулированию украинского кризиса на саммите 12 февраля.
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Стороны намерены обсудить выполнение минских договоренностей, в том числе ситуацию с отводом тяжелых вооружений.
Лавров и Климкин прибыли в Париж из Нью-Йорка, где участвовали в дебатах СБ ООН.
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