Теракт в Харькове совершили с помощью управляемой противопехотной мины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

«По предварительным данным экспертов, взорвалась противопехотная мина с радиоуправляемым устройством», - сказал Данильченко. По его словам, мощность взрывного устройства составляет около 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Прокурор отметил, что на это время назначено несколько экспертиз, по результатам которых будет установлено, каким образом в действие было приведено устройство, с какого расстояния, тип мины, и т.д.

Данильченко отметил, что в настоящее время правоохранители изучают видеоматериалы с камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей.

Читайте такжеВ Харькове минутой молчания почтили память погибших в терактеВ свою очередь заместитель генерального прокурора Украины Владимир Гузырь отметил, что закладка мины направленного действия состоялась в промежутке с 1.00 до 4.00 22 февраля, когда на улицах было отключено освещение.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого на месте погибли двое участников патриотической ходы - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы. 15-летний пострадавший парень в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому, а сегодня умер в больнице.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

В Харьковской области 23 февраля объявлено Днем траура по погибшим в результате теракта возле Дворца спорта.