В Харьковском теракте появилась третья жертва: 15-летний подросток

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Врачи боролись за его жизнь, однако парень скончался сегодня, 23 февраля.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого на месте погибли двое участников патриотического марша - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы. В больнице 15-летний пострадавший парень в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому.

Читайте такжеВрачи не дают положительных прогнозов для подростка, который находится в коме после взрыва в Харькове

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

В Харьковской области 23 февраля объявлено Днем траура по погибшим в результате теракта возле Дворца спорта.