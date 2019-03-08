Польша выдвинула Цихоцкого на должность посла в Украине

Цихоцкий сменит на этом посту Яна Пекло.

Польша официально заявила о выдвижении заместителя министра иностранных дел Бартоша Цихоцкого кандидатом на должность посла в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши в микроблоге Twitter.

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«Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша передал Бартошу Цихоцкому документ о выдвижении его кандидатуры на должность посла Республики Польша в Украине», - заявили в МИД Польши.

Цихоцкий должен сменить на должности посла в Украине Яна Пекло.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекла — каденция посла подходит к концу 31 января 2019 года. Президент Польши отметил, что предложение освободить Пекла принадлежала главе МИД Польши.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником Посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года – снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику. Министр иностранных дел Польши предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.