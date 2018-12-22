Президент Польши назвал главного претендента на должность посла в Украине

Также лидер Польши отметил, что приближаются президентские выборы в Украине, а это «жаркое время».

На должность посла Польши в Украине предложили кандидатуру заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Громадське со ссылкой на польское издание WPolityce.

По словам Дуды, назначение объясняется «жарким временем» президентской кампании в Украине.

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«Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, который является заместителем министра иностранных дел, занял этот пост, так что это фактически усиление этого политического представительства, а также, безусловно, укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — пояснил Дуда.

Также лидер Польши отметил, что приближаются президентские выборы в Украине, а это «жаркое время».

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекла — каденция посла подходит к концу 31 января 2019 года. Президент Польши отметил, что предложение освободить Пекла принадлежала главе МИД Польши.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником Посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года – снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику. Министр иностранных дел Польши предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.