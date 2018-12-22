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Президент Польши назвал главного претендента на должность посла в Украине

17:10, 22 декабря 2018
Политика
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На должность посла Польши в Украине предложили Бартоша Цихоцкого / скриншот из видео

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Громадське со ссылкой на польское издание WPolityce.

По словам Дуды, назначение объясняется «жарким временем» президентской кампании в Украине.

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«Предложение заключается в том, чтобы Цихоцкий, который является заместителем министра иностранных дел, занял этот пост, так что это фактически усиление этого политического представительства, а также, безусловно, укрепление отношений с Министерством иностранных дел», — пояснил Дуда.

Также лидер Польши отметил, что приближаются президентские выборы в Украине, а это «жаркое время».

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекла — каденция посла подходит к концу 31 января 2019 года. Президент Польши отметил, что предложение освободить Пекла принадлежала главе МИД Польши.

Цихоцкий является историком по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником Посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника главы Службы разведки. С 2017 года – снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику. Министр иностранных дел Польши предложил кандидатуру своего заместителя Бартоша Цихоцкого на должность посла Польши в Украине.

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Теги: #посол Польши в Украине#Ян Пекло#Анджей Дуда