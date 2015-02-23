Украина вернет контроль над временно оккупированным Крымом - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в обращении к украинскому народу в связи с годовщиной трагических событий в Крыму. Обращение обнародовано на сайте главы государства.

«Украинское государство вернет контроль над временно оккупированной территорией. Не буду сегодня говорить, что это будет происходить быстро и просто. Но это произойдет обязательно, мы вместе отстроим новый Крым, в котором будут обеспечены права и интересы коренного народа Крыма и всех жителей полуострова, независимо от их этнического, языкового и религиозного происхождения. И за это мы боремся и будем бороться вместе!», - подчеркнул Порошенко.

Он выразил убеждение, что цивилизованное развитие Крыма, реализация его богатого потенциала возможны только в составе независимой и неделимой Украины.

Президент отметил, что в эти февральские дни исполняется годовщина «драматических событий далекой истории полуострова и настоящего Крыма».

Читайте такжеТурчинов отправлял за Януковичем в Крым группу спецназаПорошенко напомнил, что «московские большевики в Крыму 23 февраля 1918 года, утопив местное сопротивление в крови, казнили выдающегося крымскотатарского деятеля, одного из основателей и председателя национального Курултая, Муфтия мусульман Крыма, автора крымскотатарского национального гимна «Ант еткенмен» Номана Челебиджихана».

«А ровно год назад произошли события, которые в ХХІ веке трудно понять любому цивилизованному человеку. Человечество стало свидетелем циничных действий, направленных на насильственный захват Крыма - неотъемлемой части Украинского государства. Так называемый референдум, объявленный и проведенный одновременно с масштабным вторжением на крымскую землю российских военных, был не чем иным, как фарсом, нужным чтобы прикрыть открытую агрессию России против Украины», - подчеркнул Порошенко.

Он заявил также, что «наше государство ни в коем случае не признает результатов этого ничтожного акта, проведенного вопреки международному праву и национальному законодательству Украины. Тем более, что подавляющая часть жителей Крыма, прежде всего крымские татары и украинцы, выразили активный бойкот этом политическом шоу, сохранив свою преданность Украине».

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«Украина никогда не откажется от своих суверенных прав на Крым, будет защищать всеми доступными средствами права людей, которые там живут. В этом вопросе существует полный консенсус между украинской властью, политиками и гражданским обществом. В этом мы имеем абсолютную поддержку государств мира и всех международных организаций», - подчеркнул Порошенко.

Обращаясь к крымчанам, он отметил, что «с прошлого года на крымскую землю снова были привнесены извне недоверие, раздоры и вражда».

«Известны многочисленные факты нарушения российскими оккупантами прав крымских татар, этнических украинцев, русских, представителей других этносов Крыма, которые имеют проукраинские взгляды. В Крыму царит полицейский произвол, аресты по надуманным предлогам, обыски даже в культовых заведениях, депортации и аресты лидеров членов Меджлиса крымскотатарского народа - представительского органа коренного народа Крыма. Придет время, и каждый, кто совершил и совершает преступление против Украинского государства и против прав человека в Крыму, предстанет перед международным и украинским судами», - заверил Порошенко.

Также президент подчеркнул, что «те, кто сейчас «национализирует» собственность украинских граждан, предприятий, учреждений и органов власти, кто пиратским способом добывает из украинского шельфа полезные ископаемые, кто вопреки национальному и международному праву использует другие ресурсы Украины в Крыму, должны знать, что придется возвращать все незаконно взятое и отвечать за содеянное. Органами власти уже сейчас осуществляется необходимая работа для восстановления прав собственности с помощью международных судов».

Ранее УНИАН сообщал, что Гиркин признался, что голосовать за аннексию Крыма депутатов заставили вооруженные люди.