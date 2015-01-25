Гиркин признался, что голосовать за аннексию Крыма депутатов заставили вооруженные люди (видео)
Крымских депутатов сгоняли на голосование вооруженные люди. Гиркин был одним из командиров.
Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, один из руководителей незаконного вооруженного формирования «ДНР», в эфире одной из российских программ признался, что «ополченцы» собирали депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины, сообщает Крим.Реалії.
«Я в Крыму был с 21 февраля. На сторону населения перешел только Беркут, остальные МВД находились под властью Киева и выполняли его приказы. Так, выполняли неохотно, спустя рукава. Я увидел, что никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился, не было. Депутатов собирали ополченцы, что уж там говорить. Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Про армию я вообще не говорю: она как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. Тоже неохотно, я вел переговоры, их начинал. Большая часть подразделений осталась верна Киеву и вышла с территории Крыма», - сказал Гиркин.
Читайте такжеМеркель: Россия нарушила весь послевоенный порядок в ЕвропеКак сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.
При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.