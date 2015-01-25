Гиркин признался, что голосовать за аннексию Крыма депутатов заставили вооруженные люди (видео)

Игорь Гиркин (Стрелков), гражданин России, один из руководителей незаконного вооруженного формирования «ДНР», в эфире одной из российских программ признался, что «ополченцы» собирали депутатов Крыма голосовать за отделение от Украины, сообщает Крим.Реалії.

«Я в Крыму был с 21 февраля. На сторону населения перешел только Беркут, остальные МВД находились под властью Киева и выполняли его приказы. Так, выполняли неохотно, спустя рукава. Я увидел, что никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился, не было. Депутатов собирали ополченцы, что уж там говорить. Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Да, я был одним из командиров этих ополченцев. Про армию я вообще не говорю: она как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. Тоже неохотно, я вел переговоры, их начинал. Большая часть подразделений осталась верна Киеву и вышла с территории Крыма», - сказал Гиркин.

Читайте такжеМеркель: Россия нарушила весь послевоенный порядок в ЕвропеКак сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.