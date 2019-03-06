Суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на месяц

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. 4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру.

Шевченковской районный суд Киева отстранил Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета на один месяц.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила в Twitter.

«Шевченковской райсуд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. По решению суда Мангер отстранен на 1 месяц», - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

4 марта Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру, а Апелляционный суд признал законной избранную ему меру пресечения в виде залога.