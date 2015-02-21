Порошенко заявляет, что доволен работой генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожье, отвечая на вопросы журналистов.

«Я доволен первой неделей работы нового генпрокурора. Удовлетворен движением дел относительно Майдана и по делам, связанным с коррупцией бывших чиновников», - заявил Порошенко.

Читайте такжеШокин возобновил расследование убийства ГонгадзеОн также отметил, что на сегодняшний день перед всеми силовыми структурами, в том числе и на местах, поставлена задача работать так, «чтобы люди почувствовали, что в стране происходят реальные изменения».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2015 года Верховная Рада дала согласие на освобождение президентом Украины Виталия Яремы от должности генпрокурора и на назначение Виктора Шокина на эту должность. В тот же день Порошенко освободил Ярему от должности генпрокурора и назначил на эту должность Шокина.