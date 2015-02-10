Порошенко предлагает Раде уволить Ярему и назначить Шокина генпрокурором (прямая трансляция)

Соответствующие проекты постановлений № 2083 о предоставлении согласия на увольнение президентом Яремы с должности генпрокурора и № 2084 о предоставлении согласия на назначение президентом на должность генпрокурора Шокина были зарегистрированы в Верховной Раде сегодня, 10 февраля.

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Как сообщал УНИАН, по информации депутатов от "Блока Петра Порошенко", президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Виталия Яремы об отставке с должности генерального прокурора Украины.