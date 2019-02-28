Рада поручила ВСК расследовать хищения в оборонной сфере

Решение о принятии постановления поддержали 229 народных депутатов.

Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление «О безотлагательном расследованим фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц» (№10104), внесенное председателями фракций "БПП" и "Народный фронт".

Решение о принятии постановления поддержали 229 народных депутатов.

Согласно постановлению, полномочия Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах.

Депутаты поручили ВСК безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром».

Кроме того, ВСК поручено провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК «Укроборонпром» и других должностных лиц по расследованию обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений в оборонной сфере.

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В постановлении указано, что парламент в кратчайшие сроки должен заслушать информацию Временной следственной комиссии о проделанной работе на пленарном заседании.

В работе Временной следственной комиссии рекомендовано принять участие членам Комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.