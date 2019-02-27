Скандал с "оборонкой": сын Гладковского подал в суд на журналистов

Олег Гладковский утверждает, что его сын якобы стал заложником "грязной работы и грязных дел" журналистов.

Сын Олега Гладковского Игорь подал иск о защите чести и достоинства против журналистов, поскольку он якобы стал заложником «грязных дел».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил отстраненный первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

Читайте также"Будут новые лица": журналист Бигус о следующей части расследования хищений в оборонной сфере

Гладковский отметил, что после обнародования журналистского расследования о хищениях в оборонном секторе, его сын опроверг всю информацию и уже подал иск против канала.

«Его реакция на это была такая же, как и моя. Потому что ему неизвестно об анонимном источнике, неизвестны те люди, которые упоминаются, он никогда не был и не принимал участия в том, о чем говорится. Его реакция – более решительная, чем моя. Насколько я знаю, уже подан иск против канала по поводу чести, достоинства. Он будет защищаться», - заявил Олег Гладковский.

Он утверждает, его сын якобы стал заложником «грязной работы и грязных дел этих людей».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. «Мы по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации - ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - сказала Постолюк.

Президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.