В Раде предлагают запретить украинским военным в АТО смартфоны и планшеты

Автор документа - народный депутат Ирина Фриз («Блок Петра Порошенко»). Об этом сообщает Апостроф.

Мобилками и "гаджетами" предлагают запретить пользоваться во время несения суточного наряда, на учебных занятиях, боевом дежурстве, а также при перемещении войск, во время боевого столкновения, на территории полигонов можно будет их использовать только по разрешению командира подразделения. Кроме того, под «табу» попадает использование функции геолокации.

Чтобы контролировать использование устройств, предлагается изымать у бойцов батареи питания из мобильных телефонов и планшетов. Причем указано, что командир может выдать батарею только "в определенных зонах или после освобождения с расположения военной части". Такая зона для пользования мобильными телефонами, смартфонами и планшетами должна быть обустроена на расстоянии не менее 300 метров от края места расположения части.

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«Российские подразделения радиоэлектронной борьбы ведут активный мониторинг радиопространства и используют данные геолокации, которые передают мобильные устройства, особенно смартфоны, как координаты для наведения систем РСЗО и артиллерии. Также существуют факты наведения огневых систем по излучению обычных телефонов. Огромное число фактов поражения наших подразделений, особенно на марше, могли стать результатом использования или фоновой работы мобильных телефонов», - написала у себя в Facebook автор законопроекта, народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, данный документ согласован с Минобороны.