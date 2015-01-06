На Донбассе зафиксировали работу российской станции радиоэлектронной борьбы
07:44, 06 января 2015Политика
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Помехи станции РЭБ направлены на рабочие частоты украинских войск.
Севернее Старобешево зафиксирована работа РЭБ / Facebook Цаплиенко
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.
«Севернее Старобешево зафиксирована работа российской станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помехи данной станции РЭБ направлены на рабочие частоты украинских войск», - сообщает Тымчук.
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Кроме того, по информации ИС, в районе Мариуполя и южнее Донецка боевики продолжают активно использовать беспилотники, также активно проводят наземную разведку.
Ранее в сети появилось видео, которое доказывает, что на территории Донбасса, оккупированного пророссийскими боевиками, присутствует оружие, которое есть только на вооружении в РФ.
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