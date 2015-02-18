Начало массовых убийств на Майдане: 18-20 февраля 2014 года

18 февраля со стороны улицы Институтской "Беркут" и милиция полностью оцепили правительственный квартал в Киеве. Силовики перестали пропускать даже работников Верховной Рады. За кордоном натянули колючую проволоку. Также большими грузовиками полностью перекрыли улицу Грушевского.

Но активистам, численность которых составляла не менее 10 тысяч человек, удалось прорвать один из милицейских кордонов на пересечении улиц Грушевского и Крепостного переулка. После этого подтянулся "Беркут", послышались выстрелы петард. На Грушевского подожгли шины.

Появились первые за день пострадавшие в столкновениях - ранены не менее 10 человек. Большая часть ранений - в голову. Одному из протестующих гранатой оторвало кисть руки. Милиция практически в упор бросала гранаты, к которым были привязаны болты. "Скорые" отказывались вывозить раненых.

Протестующие заняли Дом офицеров, где оборудовали собственный медпункт. Уже днем в столкновениях с силовиками были убиты три активиста.

СБУ разослала госучреждениям Печерского и Шевченковского районов распоряжение завершить работу до 16:00. Все ветки киевского метрополитена закрыли якобы в связи с угрозой теракта.

В это время спикер Владимир Рыбак уверяет в Раде, что президент Виктор Янукович не будет вводить чрезвычайное положение.

На фоне происходящего силовики начали штурмовать Украинский дом. Все, кто успевают, бегут в сторону Михайловской площади. Кто попадает в руки силовиков, подвергается жестокому избиению. Слышны выстрелы. В ответ протестующие бросают камни и стреляют салютами

В центр Киева уже движутся два БТРа. В частности, техника была замечена на улице Киквидзе.

Около 20.00 силовики попросили женщин и детей покинуть Майдан в связи с проведением "антитеррористической операции", и начался еще один штурм, но уже с помощью бронетехники - БТР врезался в баррикаду, и за ним на штурм пошли "беркутовцы" и бойцы Внутренних войск.

Майдан Независимости со стороны Институтской полностью охвачен огнем, все время слышны очень сильные оглушающие взрывы, протестующие запускают салюты. Беспрерывно приезжают и уезжают "скорые".

Начался пожар в Доме профсоюзов, но милиция даже не пыталась его ликвидировать. Этот пожар в последствии будут тушить более суток, и создастся угроза обрушения всего здания. Активисты своими силами вытаскивали людей из огня.

Около полуночи на Майдане Независимости, в районе Михайловской и Софийской площадей отключили электричество. Руководитель медицинской службы Майдана Олег Мусий заявил, что количество жертв столкновений возросло до 20 погибших.

По Западной Украине в ночь на 19 февраля и в течение дня покатилась волна захватов активистами зданий госучреждений.

В этот день СБУ объявила о начале в Украине масштабной антитеррористической операции.

«События последних суток в Украине свидетельствуют о нарастающей эскалации силовых противостояний и массовом применении оружия со стороны экстремистски настроенных группировок. Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия, путём поджогов, убийств, захвата заложников, запугивания населения с целью достижения преступных целей, всё это с использованием огнестрельного оружия», - заявили в ведомстве.

В это время активисты Евромайдана в Киеве захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио. Самооборона Майдана вернулась в освобожденное ранее здание КГГА и начала обустраивать в нем пункт обогрева и отдыха.

В свою очередь, силовики возвели бетонное укрепление вокруг Верховной Рады и баррикады на Грушевского.

В Трапезной церкви Михайловского собора развернули резервный госпиталь.

Власть, как и обещала, ограничила доступ в Киев: въезды в город закрыты, попасть в столицу было возможно всего по нескольким дорогам.

Геннадий Москаль заявил, что силовики во время событий в Киеве 18 февраля использовали против протестующих гранаты, закупленные в России, которые используются при антитеррористических операциях. Москаль также подтвердил, что из раненных активистов извлекают пули, которые используются для остановки автотранспорта.

20 февраля объявлен днем скорби о погибших в столкновениях.

Журналисты и активисты сообщили, что почти все убитые на Майдане были поражены выстрелами в шею и грудь. Они, в частности, заявляют о том, что прицельную стрельбу по активистам ведут снайперы.

Уже в 9 часов утра протестующие в Киеве перешли в активное наступление, отбили Стеллу на Майдане и очень быстро начали теснить силовиков. На Институтской снайперы, принадлежность которых на данный момент не установлена, начали вести огонь на поражение, в первые минуты были убиты 7 человек, затем их количество возросло до десятков, а также сотен раненых.

Тем временем и.о. министра внутренних дел Виталий Захарченко подписал приказ о выдаче боевого оружия сотрудникам правоохранительных органов.

Свою работу возобновил метрополитен, но центральные 8 станций оставались закрытыми.

Премьер-министр Польши, Дональд Туск заявил, что Янукович в ходе переговоров с представителями ЕС выразил готовность провести досрочные выборы в этом году.

Вечером, на экстренном заседании Верховная Рада Украины приняла постановление, которым осудила применение насилия, которое привело к гибели украинцев, пыток, истязаний и других преступлений против человечности. За это решение проголосовали 236 из 238 присутствовавших депутатов. Для вступления в законную силу это постановление должно быть подписано председателем Верховной Рады, который на заседании не присутствовал.

Этим постановлением Рада обязала Кабмин, СБУ, МВД, Минобороны и другие «военизированные группировки» немедленно прекратить применение силы и запретить использование любых видов оружия и специальных средств против украинцев. Также депутаты запретили проведение антитеррористической операции, решение о проведении которой было объявлено СБУ и антитеррористическим центром Украины 19 февраля по всей стране.