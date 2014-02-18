В Киеве полностью остановлено движение метро

В Киеве с 15.55 прекратил работу метрополитен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного метрополитена, причиной является "возможная угроза террористического акта".

По словам собеседника агентства, метро будет закрыто "до стабилизации ситуации".

Как передает корреспондент УНИАН, в громкоговорители на станциях объявляется, что работа метрополитена в связи с массовыми беспорядками полностью останавливается. Станции метро работают только на выход людей.