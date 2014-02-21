В Доме профсоюзов нашли обгоревшие тела, заявляют на Майдане
В Доме профсоюзов, в котором произошел пожар, нашли обгоревшие тела людей
Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено со сцены Майдана.
В то же время активист, который объявил, не уточнил, сколько тел найдено.
При этом он попросил собраться у входа в Дом профсоюзов 40 волонтеров.
Как сообщал УНИАН, Дом профсоюзов загорелся вечером 18 февраля. Пожар тушили почти сутки.
Заместитель председателя фракции "Родины" Сергей Соболев заявил, что во время пожара сгорели 40-50 человек.
Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияПо его словам, речь идет о раненых, которые находились в Доме профсоюзов и не могли передвигаться.
Одновременно в Штабе национального сопротивления заявляли, что в Доме профсоюзов во время пожара никто не пострадал.
Позже Радио Свобода сообщало, что к Михайловскому собору в Киеве медики принесли обгоревшее тело протестующего, найденное в Доме профсоюзов.