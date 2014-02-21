В Доме профсоюзов нашли обгоревшие тела, заявляют на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено со сцены Майдана.

В то же время активист, который объявил, не уточнил, сколько тел найдено.

При этом он попросил собраться у входа в Дом профсоюзов 40 волонтеров.

Как сообщал УНИАН, Дом профсоюзов загорелся вечером 18 февраля. Пожар тушили почти сутки.

Заместитель председателя фракции "Родины" Сергей Соболев заявил, что во время пожара сгорели 40-50 человек.

Читайте такжеКровавое противостояние на Майдане Незалежности. Видео и текстовая онлайн-трансляцияПо его словам, речь идет о раненых, которые находились в Доме профсоюзов и не могли передвигаться.

Одновременно в Штабе национального сопротивления заявляли, что в Доме профсоюзов во время пожара никто не пострадал.

Позже Радио Свобода сообщало, что к Михайловскому собору в Киеве медики принесли обгоревшее тело протестующего, найденное в Доме профсоюзов.