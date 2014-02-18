На Грушевского поливают митингующих водой и бросают светошумовые гранаты, слышны выстрелы
14:31, 18 февраля 2014Политика
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На Грушевского митингующие и милиционеры перешли к активным действиям.
На Грушевского возобновились противостояния
Как передает корреспондент УНИАН, стражи порядка время от времени бросают в активистов светошумовые гранаты.
В свою очередь митингующие активно используют петарды и время от времени – «коктейли Молотова».
Также иногда слышны выстрелы из травматического оружия.
Обе стороны забрасывают друг друга камнями.
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Действия протестующих и милиции не носят эскалационного характера, скорее, речь может идти об одиночных столкновениях.
Число милиционеров и спецназовцев в целом даже уменьшились, в то же время число митингующих немного увеличивается.
Также милиция начала поливать митингующих водой из водомета.
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