Москаль думает, что Рудьковский может ждать суда 5 лет

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ сомневается в быстром рассмотрении дела экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом он сказал, комментируя информацию о передаче прокуратурой материалов по делу Н.РУДЬКОВСКОГО в суд.

«Я имею большие сомнения относительно беспристрастного судопроизводства в Печерском суде города Киева», - сказал Г.МОСКАЛЬ. «Сейчас мы пользуемся Уголовно-процессуальным кодексом образца 60-х годов, который допускает, чтобы это дело рассматривалось даже после следующих президентских выборов», - пояснил он.

Другая причина возможного промедления с рассмотрением уголовного дела, по убеждению Г.МОСКАЛЯ, - "произвол судей". «Сегодня они имеют не просто большие, а неограниченные права. Несовершенство же законодательства не дает возможности поставить их под какой-либо контроль», - сказал он.

По мнению Г.МОСКАЛЯ, время покажет, понесет ли Н.РУДЬКОВСКИЙ наказание. «К сожалению, в Украине продается все, в том числе и уголовные дела», – отметил народный депутат.

Выход из ситуации Г.МОСКАЛЬ видит в совершенствовании законодательства. «В Верховной Раде уже зарегистрирован проект постановления о создании специальной комиссии по проработке проекта Уголовно-процессуального кодекса», - сообщил он. Народный депутат также заметил, что в нынешнем составе парламента есть достаточно много опытных юристов, которые могли бы приобщиться к разработке нового Уголовно-процессуального кодекса.

«Люди в следственных изоляторах сидят по два года, но их дела не рассматриваются судом. В отличие от них, РУДЬКОВСКИЙ на свободе может ожидать судебного заседания и 5 лет», - убежден Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киева завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО, и 20 марта передала его на рассмотрение Печерского суда Киева.

Дело было возбуждено следственным отделом прокуратуры столицы по материалам СБУ в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО за растрату имущества в особо крупных размерах во время осуществления частной поездки по авиамаршруту Киев-Париж-Киев (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).