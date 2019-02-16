Порошенко и Меркель обсудили введение "азовского пакета" санкций

Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков и всех украинских заложников.

Президент Петр Порошенко провел переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых стороны скоординировали действия с целью внедрения «азовского пакета» санкций в связи с захватом Россией украинских моряков в ноябре 2018 года.

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Как говорится в сообщении на сайте главы украинского государства, встреча лидеров Украины и Германии состоялась на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В частности, собеседники обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в России, так и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении .

"Стороны скоординировали действия с целью внедрения «азовского пакета» санкций", - отмечается в сообщении.

Кроме того, одной из важных тем переговоров стал вопрос предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за зхавата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели. Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.