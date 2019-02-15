Дипломаты ЕС согласились ввести санкции против россиян из-за агрессии в Керченском проливе - СМИ

Точное количество лиц, подлежащих санкциям, пока неизвестна. Ориентировочно речь может идти о восьми людях, которые являются или русскими офицерами, причастными к инциденту в Керченском проливе, или же – российскими судьями, которые выносили решения по делу украинских военнопленных.

Дипломаты Европейского союза согласились заморозить активы и запретить выдачу виз ряду россиян, причастных к захвату и задержанию 24 украинских моряков во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

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Несколько источников, знакомых с переговорами, сообщили об этом сегодня Радио Свобода.

Точное количество лиц, подлежащих санкциям, пока неизвестна. Ориентировочно речь может идти о восьми людях, которые являются или русскими офицерами, причастными к инциденту в Керченском проливе, или же – российскими судьями, которые выносили решения по делу украинских военнопленных.

Последнее обсуждение санкций в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе было провалено в декабре прошлого года из-за сопротивления представителей Франции, Германии и Италии. Однако, по словам дипломатов, дальнейшее задержание морских экипажей Россией объединило страны ЕС в вопросе о дополнительных ограничительных мерах в отношении России.

Вопрос безопасности в районе Азовского моря министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят на Совете ЕС в понедельник, 18 февраля. Ожидается, что санкции против России будут одобрены до конца текущего месяца.