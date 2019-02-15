ЕС утвердил новые санкции против РФ и примет их на следующей неделе - Порошенко

Также президент Петр Порошенко сообщил, что поручил главе МИД Украины Павлу Климкину провести встречи с международным партнерами и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.

Президент Петр Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил «азовский пакет» санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов и примет его в начале следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, вопрос освобождения военнопленных украинских моряков и кораблей и обеспечения свободы судоходства в Керченском проливе и Азовском море партнеры Украины из НАТО постоянно поднимают на заседаниях Комиссии Россия-НАТО и во время встреч в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.

«В случае, если не будет прогресса, в ближайшее время будут применены санкции. В отношении санкций сегодня мы скоординировали наши усилия. Сегодня в целом обсужден и утвержден пакет санкций так называемый - «азовский пакет», - заявил он.

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По словам Порошенко, это именно те меры, о которых он говорил в декабре, когда Украина вынуждена была призвать мировое сообщество вместе отреагировать на захват РФ украинских моряков и судов.

Также президент сообщил, что поручил главе МИД Украины Павлу Климкину провести встречи с международным партнерами и обсудить предварительную координацию действий по введению санкций.

«Нет никакого сомнения, что в ближайшие дни, в начале следующей недели санкции в Брюсселе в координации с Украиной точно будут приняты», - заявил он.

Кроме того, он отметил, что провел встречу с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем.

«Он один из соавторов проекта решения о введении санкций против России, в том числе в связи с актом агрессии против украинских кораблей в нейтральных водах Черного моря. Сегодня проект по санкциям составляет 124 страницы, и это будет повышенная цена, которую Россия должна и вынуждена заплатить за акт агрессии против Украины. Мы получили полную поддержку руководителя комитета», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировал, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

Лефортовский райсуд Москвы продлил аресты захваченным украинским военным до конца апреля.