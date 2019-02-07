Украина сможет размещать собственные ракеты после прекращения действия ракетного договора - экс-посол США

Договор сейчас на пути к прекращению, и Украина получит свободу в разработке и размещении наземных баллистических и крылатых ракет.

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности откроет Украине возможности для разработки и размещения соответствующих ракет.

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Об этом пишет исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в комментарии в "Твиттере". "Договор сейчас на пути к прекращению, и Украина получит свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5 500 км. Интересно, Кремль об этом подумал?" – заметил экс-посол.

FM Klimkin notes that #Ukraine also was party to #INFTreaty. With treaty now on path to demise, Ukraine will be free to develop, test & deploy ground-launched ballistic & cruise missiles with ranges of 500-5,500 kilometers. Wonder if Kremlin considered that? — Steven Pifer (@steven_pifer) 6 февраля 2019 г.

Киеву потребуются годы, чтобы выйти на стадию, когда можно будет разработать ракеты, способные достичь Москвы, отмечает в ответ Пайферу политический аналитик из Канады Арияна Гиць. "Что за это время Россия планирует сделать Украине?" – задает вопрос аналитик.

Дискуссия развернулась после интервью министра иностранных дел Украины Павла Климкина "Голосу Америки". "Поведение России привело к новой логике - гонке вооружений. Конечно, поскольку и другие партнеры будут это делать и в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы и мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт. У нас есть соответствующий интеллект и у нас есть необходимость защищать нашу страну". Так ответил министр на вопрос, изменятся ли расчеты Украины в случае, если действие Договора будет прекращено.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Помпео заявил, что Государственный департамент за шесть месяцев передаст России официальное заявление о выходе из соглашения, если Россия не вернется к выполнению положений Договора. Примером нарушения Договора со стороны России называют новые российские ракеты 9М729. Россия также сделала соответствующее заявление о своем возможном выходе из Договора.