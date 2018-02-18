Украина может потерять поддержку Запада из-за замедления в проведении реформ - дипломат США

18:06, 18 февраля 2018
Политика
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Американский дипломат обеспокоен замедлением реформ в Украине / фото president.gov.ua

Об этом дипломат сообщил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«На Западе есть ощущение, что Украина замедляется в реформах. Я обеспокоен тем, что это может привести к сокращению поддержки Украины. У Украины хорошо получается дойти до края катастрофы и остановиться», - заявил Пайфер.

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По мнению Пайфера, у Украины на пути к успеху встали две проблемы – российская агрессия и необходимость проведения реформ.

«Тогда, когда за последние четыре года многое было достигнуто в процессе реформ, выглядит так, что темпы их проведения являются медленными, много важных вещей еще должно быть сделано. И я боюсь, что в предвыборный период они будут отложены на будущее. Я не думаю, что это будет хорошо для Украины», - убежден американский дипломат.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен назвал сложной ситуацию в Украине относительно борьбы с коррупцией перед президентскими и парламентскими выборами в 2019 году.

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Теги: #реформы в Украине#Украина и США#замедленее реформ