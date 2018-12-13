США: европейские союзники должны оказывать давление на Россию для сдерживания ее агрессии

Госсекретарь США подчеркнул, что захват Россией украинских судов произошел на соседней с ЕС территории и составляет настоящую краткосрочную угрозу.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отмечает, что европейские союзники должны оказать давление на Россию для сдерживания ее агрессии.

Как сообщается на сайте Госдепартамента США, об этом Помпео сказал в интервью Fox News.

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"Мы оказывали на Россию серьезное давление", - подчеркнул госсекретарь США.

"Мы предоставили украинцам системы оборонительного вооружения для защиты их страны. Мы ввели санкции против большего количества россиян, чем любая администрация в современной истории", - заявил Помпео.

Госсекретарь США добавил, что администрация Дональда Трампа была очень серьезной.

Он отметил, что захват Россией украинских судов произошел на соседней с Европейским Союзом территории и представляет настоящую краткосрочную угрозу.

"Мы, безусловно, видели эти инциденты в Керченском проливе, и мы взаимодействуем с нашими европейскими партнерами... чтобы убедиться, что они понимают важность защиты этого водного пути и осуществления такого давления на россиян, которое действительно будет сдерживать подобные агрессивные действия Владимира Путина", - отметил Помпео.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.