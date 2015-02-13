Коморовский: Европейское будущее Украины зависит от реализации реформ



Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом в Варшаве заявил президент Польши Бронислав Коморовский.

”Будущее Украины в значительной мере зависит и будет зависеть от реализации реформ внутри страны”, - сказал он, отметив, что украинский парламент недавно принял целый пакет необходимых законов.

Коморовский выразил надежду, что Украина быстро реализует реформы в разных сферах, и заверил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее стремлении стать членом ЕС.

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”Польша последовательно поддерживала и будет поддерживать ее проевропейский курс. Этот проевропейский курс заключается как в поисках возможностей окончания военного конфликта (на Донбассе), так и в поддержке реформ”, - отметил он.

Коморовский также сказал, что финансовая помощь западных государств станет той ”ощутимой” помощью, которая поможет украинцам реформировать свое государство в нынешней сложной ситуации.