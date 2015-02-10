Госучреждения остаются в Краматорске - Кихтенко

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Краматорске, отвечая на вопросы журналистов.

"Никакие административные организации и учреждения не делают никакой эвакуации", - сказал Кихтенко.

Он добавил, что сегодня вечером должен был ехать в Киев на встречу с премьер-министром, но из-за сегодняшних событий в городе будет просить его отложить поездку.

Одновременно Кихтенко посоветовал жителям Краматорска и некоторых других населенных пунктов некоторое время не выходить на улицы без крайней необходимости.

Читайте такжеВидеозаписи артудара по Краматорску и его последствий"Мы должны понимать, что опасность на расстоянии 120 километров (радиус действия модифицированной РСЗО "Смерч" (Торнадо-С), из которой боевики сегодня стреляли по Краматорску из Горловки, - УНИАН). И люди должны знать, что есть опасность и должны воздержаться от любых прогулок на завтрашний день", - сказал Кихтенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.30 Краматорск подвергся артиллерийскому обстрелу с применением реактивных систем залпового огня, совершенного с территории, подконтрольной незаконным военным формированием.

По предварительным данным, погибли 11 человек, ранены 63, в том числе военнослужащие.

Удар был нанесен по штабу антитеррористической операции, а также жилых кварталах города.

Кихтенко сообщил, что из Горловки по Краматорску боевики выпустили с РСЗУ «Смерч» 32 ракеты.

"Мы знаем, что в Горловке, по последним данным, появилось четыре пусковые установки ("Смерч" - УНИАН). По данным на сегодняшний день, где-то 18 ракет попали на территорию Краматорска, и где-то 14 - в районе штаба АТО (на аэродроме). Но это не означает, что в самый штаб АТО", - сказал он.

Напомним, в октябре было принято решение перенести Донецкую облгосадминистрацию и ее структурные подразделения в Славянск, Краматорск и Мариуполь.