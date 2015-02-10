Из Горловки по Краматорску боевики выпустили 32 ракеты из РСЗО – глава ДонОГА

Об этом на брифинге в Краматорске заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко.

"Мы знаем, что в Горловке, по последним данным, появилось четыре пусковые установки ("Смерч" - УНИАН). По данным на сегодняшний день, где-то 18 ракет попали на территорию Краматорска, и где-то 14 - в районе штаба АТО (на аэродроме). Но это не означает, что в сам штаб АТО", - сказал Кихтенко.

Он добавил, что использовались кассетные боеприпасы, которые поражают определенную площадь. "Если бы они попали в жилые кварталы, раненых и погибших было значительно больше", - сказал Кихтенко.

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По его словам, во время обстрела ракеты попали в четыре жилых дома, нанеся им незначительные повреждения, которые будут устранены в ближайшее время.

Кроме того, председатель ОГА отметил, что целью обстрела был не сам штаб АТО, а город как таковой. "Если бы целью был штаб АТО, то все снаряды были бы там. А так, вы видите, как они разбросаны", - сказал Кихтенко. Он отметил, что штаб АТО расположен не в самом Краматорске, а удален от него.