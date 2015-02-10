Боевики обстреляли штаб АТО в Краматорске из систем реактивного огня "Торнадо"
Об этом сообщает в Facebook начальник ГУ МВС Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин. Штаб АТО эту информацию подтверждает, уточняя, что огонь велся с использованием снарядов "Торнадо".
«Район попадания снарядов - аэродром и близлежащие улицы. Информация уточняется», - отметил он.
В то же время в соцальных сетях жители Краматорска сообщают о погибших и раненых.
В пресс-центре АТО уточнили, что атака была проведена ориентировочно в 12.30.
"По предварительным данным, огонь велся с использованием снарядов "Торнадо", из района населенного пункта Горловка. Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору на окраинах города Краматорска. Стоит отметить, что боеприпасы "Торнадо" находятся на вооружении ВС Российской Федерации. Масштабы разрушений и потери уточняются", - отметили в пресс-центре.
В свою очеред президент Украины Петр Порошенко сообщил, что удар был нанесен по штабу АТО из системы реактивного огня "Торнадо".