ДонОГА переносят в Краматорск, Славянск и Мариуполь
18:04, 21 октября 2014Политика
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Донецкая облгосадминистрация и ее структурные подразделения будут располагаться в городах Краматорске, Славянске и Мариуполе.
Александр Кихтенко / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписано губернатором региона Александром Кихтенко.
Так, подразделения облгосадминистрации в Краматорске разместятся в помещении городского совета по адресу: площадь Ленина, 2.
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В Славянске областные структуры будут располагаться в местной мэрии на площади Октябрьской Революции, 2.
Адрес подразделений в Мариуполе остался прежним - проспект Нахимова, 86 - Приморская районная администрация.
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