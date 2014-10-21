ДонОГА переносят в Краматорск, Славянск и Мариуполь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписано губернатором региона Александром Кихтенко.

Так, подразделения облгосадминистрации в Краматорске разместятся в помещении городского совета по адресу: площадь Ленина, 2.

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В Славянске областные структуры будут располагаться в местной мэрии на площади Октябрьской Революции, 2.

Адрес подразделений в Мариуполе остался прежним - проспект Нахимова, 86 - Приморская районная администрация.