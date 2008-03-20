Главред «Известий»: Яценюк давал нам интервью и лично его читал!

Главный редактор газеты "Известия в Украине" Янина Соколовская настаивает, что спикер Арсений Яценюк давал интервью изданию, которое было опубликовано в четверг.

"Вопросы я задавала лично, вопросы получала тоже лично. Написанное интервью отправила ему на утверждение. Как заявила мне его помощница, вчера в 9.20 он это интервью читал лично, и вопросов к нему не было. А те правки, которые к нему были, они мне переслали, и, собственно, с этими правками оно и было опубликовано", - сказала Соколовская.

Газета "Известия в Украине" в четверг напечатала интервью с Яценюком, в котором спикер говорит о газовых отношениях Украины и России, государственном устройстве Украины, отношениях страны с НАТО. Так, согласно газете, Яценюк заявляет, что на апрельском саммите НАТО в Бухаресте Украина не присоединится к Плану действий по членству в альянсе.

Пресс-служба Верховной Рады Украины распространила заявление о том, что Яценюк интервью изданию не давал, а материал, опубликованный в газете, является вольным изложением мыслей, высказанных спикером, причем, с усилением некоторых акцентов.

Пресс-служба в документе подчеркивает, что напечатанный материал "не отражает позицию председателя Верховной Рады Украины как политика и должностного лица".

"Что произошло сегодняшним утром, мне трудно предположить. Но мне бы хотелось думать о том, что это не позиция молодого перспективного политика Яценюка, а ошибка его секретариата", - прокомментировала Соколовская заявление пресс-службы парламента Украины.

Сегодня