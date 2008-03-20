Коллеги Януковича из России и Казахстана впервые слышат о ”Белом потоке”

Лидер Партии регионов, глава оппозиционного правительства Виктор ЯНУКОВИЧ называет заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о реализации проекта по строительству газопровода «Белый поток» «чистым популизмом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании оппозиционного правительства.

«У меня были разговоры с коллегами из Казахстана и России – они только улыбаются и говорят, что впервые это услышали, и с ними никто этого не обсуждал. То есть это чистой воды популизм, который делается на авторитете нашей страны. Этого допустить нельзя», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, такие заявления должны основываться на результате переговоров и согласования позиций. «Эти заявления выглядят авантюрой и, безусловно, не придают авторитета Украине в отношениях со среднеазиатскими странами», - заявил он.