Денисова предложила РФ сообщить предложения по списку на обмен украинцев на россиян
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила российской стороне сообщить предложения по списку на обмен украинцев, удерживаемых в России, на россиян, задержанных в Украине.
Об этом она написала в Facebook.
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Украинский омбудсмен сообщила, что сегодня встретилась с председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и ответственным секретарем Ириной Киркорой.
"Поговорили о вопросах сотрудничества между мной и СПЧ РФ и возможности обмена, к которому украинская сторона готова в любое время. Опять подчеркнула важность медицинских справок, которые мы до сих пор не получили, на что российская сторона тоже захотела получить информацию о своих гражданах", - отметила она.
Денисова сообщила, что предложила написать предложения по списку на обмен.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона неоднократно предлагала России отдать 23 преступников-россиян в обмен на освобождение 23 политзаключенных Кремля. Однако никакого ответа российской стороны на эти обращения нет.