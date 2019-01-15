Денисова предложила РФ сообщить предложения по списку на обмен украинцев на россиян

Стороны обсудили важность предоставления друг другу медицинских справок о состоянии здоровья граждан обеих стран, находящихся под стражей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила российской стороне сообщить предложения по списку на обмен украинцев, удерживаемых в России, на россиян, задержанных в Украине.

Об этом она написала в Facebook.

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Украинский омбудсмен сообщила, что сегодня встретилась с председателем постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и ответственным секретарем Ириной Киркорой.

"Поговорили о вопросах сотрудничества между мной и СПЧ РФ и возможности обмена, к которому украинская сторона готова в любое время. Опять подчеркнула важность медицинских справок, которые мы до сих пор не получили, на что российская сторона тоже захотела получить информацию о своих гражданах", - отметила она.

Денисова сообщила, что предложила написать предложения по списку на обмен.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 января, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона неоднократно предлагала России отдать 23 преступников-россиян в обмен на освобождение 23 политзаключенных Кремля. Однако никакого ответа российской стороны на эти обращения нет.