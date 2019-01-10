«Человек умирает на моих глазах»: сокамерник схваченного оккупантами крымского активиста Бекирова рассказал о его состоянии

Сегодня в оккупированном Крыму попытаются обжаловать арест украинского гражданина.

К схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, уже почти две недели не приходят врачи, его состояние ухудшается.

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Как сообщается в сюжете ТСН, об этом через своего адвоката сообщил сокамерник Бекирова. По словам мужчины, «человек умирает на его глазах».

Отмечается, что сегодня в оккупированном Крыму попытаются обжаловать арест украинского гражданина.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом крымскотатарского общественного активиста Бекирова. Мужчину вывезли в здание ФСБ в Симферополе.

Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Эдем Бекиров болеет сахарным диабетом, ему ампутировали ногу. Дочь Элеонора Бекирова сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинской помощи.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.